В Солоницевке и Подворках под Харьковом вечером отключат воду до 8 сентября

В поселках Солоницевка и Подворки с 21:00 5 сентября до 8 сентября будет прекращено холодное водоснабжение.

Коммунальщики будут ремонтировать водопровод диаметром 800 мм на улице Залютинской (в районе Сумской трассы), пишет пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Во время ремонта коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами. Телефон для справок: 15-33.

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