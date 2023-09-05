В Солоницевке и Подворках под Харьковом вечером отключат воду до 8 сентября
В поселках Солоницевка и Подворки с 21:00 5 сентября до 8 сентября будет прекращено холодное водоснабжение.
Коммунальщики будут ремонтировать водопровод диаметром 800 мм на улице Залютинской (в районе Сумской трассы), пишет пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Во время ремонта коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами. Телефон для справок: 15-33.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 11:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселках Солоницевка и Подворки с 21:00 5 сентября до 8 сентября будет прекращено холодное водоснабжение.".