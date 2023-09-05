У Солоницівці та Подвірках під Харковом увечері вимкнуть воду до 8 вересня

У селищах Солоницівка та Подвірки з 21:00 5 вересня до 8 вересня буде припинене холодне водопостачання.

Комунальники ремонтуватимуть водопровід діаметром 800 мм на вулиці Залютинській (в районі Сумської траси), пише пресслужба Харківської міськради з посиланням на КП «Харківводоканал».

Під час ремонту комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами. Телефон для довідок: 15-33.

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