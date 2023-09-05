У Солоницівці та Подвірках під Харковом увечері вимкнуть воду до 8 вересня
У селищах Солоницівка та Подвірки з 21:00 5 вересня до 8 вересня буде припинене холодне водопостачання.
Комунальники ремонтуватимуть водопровід діаметром 800 мм на вулиці Залютинській (в районі Сумської траси), пише пресслужба Харківської міськради з посиланням на КП «Харківводоканал».
Під час ремонту комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами. Телефон для довідок: 15-33.
Читайте також: У Чугуєві на Харківщині не буде води чотири доби
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Солоницівці та Подвірках під Харковом увечері вимкнуть воду до 8 вересня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 11:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищах Солоницівка та Подвірки з 21:00 5 вересня до 8 вересня буде припинене холодне водопостачання.".