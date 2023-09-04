Live
  • Пн 04.09.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.62
    • 🟢

У Чугуєві на Харківщині не буде води чотири доби

Суспільство 11:10   04.09.2023
Олена Нагорна
У Чугуєві на Харківщині не буде води чотири доби

У місті Чугуїв Харківської області у вівторок, 5 вересня, о 9:00 вимкнуть холодну воду у всіх мікрорайонах, крім Авіатора та Клугино-Башкирівки.

Води не буде протягом чотирьох діб, повідомляється в телеграмі міської громади.

“Це викликано роботами на водоводі КВ “Донець” КП “Харківводоканал”. Безкоштовно отримати технічну воду мешканці зможуть з 6 вересня в котельній №1 на вулиці Кожедуба. Підвіз технічної води в інших мікрорайонах буде здійснюватися за окремим графіком з 6 вересня”, – йдеться у публікації.

Читайте також: В Орському провулку Харкова переклали понад 200 м водопровідної магістралі

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Укусив комар: паразита завдовжки 8,5 см дістали з ока мешканки Харківщини
Укусив комар: паразита завдовжки 8,5 см дістали з ока мешканки Харківщини
04.09.2023, 11:42
Вночі над Україною збили 22 “шахеди”
Вночі над Україною збили 22 “шахеди”
03.09.2023, 07:17
У Чугуєві на Харківщині не буде води чотири доби
У Чугуєві на Харківщині не буде води чотири доби
04.09.2023, 11:10
Понад пів сотні п’яних водіїв зупинили на дорогах Харківщини за вихідні
Понад пів сотні п’яних водіїв зупинили на дорогах Харківщини за вихідні
04.09.2023, 10:58
Експрацівнику театру в Харкові загрожує 10 років тюрми за дописи в соцмережах
Експрацівнику театру в Харкові загрожує 10 років тюрми за дописи в соцмережах
04.09.2023, 10:23
ISW: чи прискоряться ЗСУ на півдні після прориву першої лінії оборони ворога
ISW: чи прискоряться ЗСУ на півдні після прориву першої лінії оборони ворога
04.09.2023, 10:03

Новини за темою:

11:10
У Чугуєві на Харківщині не буде води чотири доби
10:58
Понад пів сотні п’яних водіїв зупинили на дорогах Харківщини за вихідні
10:23
Експрацівнику театру в Харкові загрожує 10 років тюрми за дописи в соцмережах
09:17
Вибухи в районі Балаклії: жителів закликають зберігати спокій
08:59
Це дуже потужні новини – Маляр про Лимано-Куп’янський напрямок

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Чугуєві на Харківщині не буде води чотири доби»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 11:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Чугуїв Харківської області у вівторок, 5 вересня, о 9:00 вимкнуть холодну воду у всіх мікрорайонах, крім Авіатора та Клугино-Башкирівки.".