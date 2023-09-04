У Чугуєві на Харківщині не буде води чотири доби
У місті Чугуїв Харківської області у вівторок, 5 вересня, о 9:00 вимкнуть холодну воду у всіх мікрорайонах, крім Авіатора та Клугино-Башкирівки.
Води не буде протягом чотирьох діб, повідомляється в телеграмі міської громади.
“Це викликано роботами на водоводі КВ “Донець” КП “Харківводоканал”. Безкоштовно отримати технічну воду мешканці зможуть з 6 вересня в котельній №1 на вулиці Кожедуба. Підвіз технічної води в інших мікрорайонах буде здійснюватися за окремим графіком з 6 вересня”, – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 11:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Чугуїв Харківської області у вівторок, 5 вересня, о 9:00 вимкнуть холодну воду у всіх мікрорайонах, крім Авіатора та Клугино-Башкирівки.".