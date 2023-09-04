В Чугуеве на Харьковщине не будет воды четверо суток

В городе Чугуев Харьковской области во вторник, 5 сентября, в 9:00 отключат холодную воду во всех микрорайонах, кроме Авиатора и Клугино-Башкировки.

Воды не будет в течение четырех суток, сообщается в Telegram городской громады.

«Это вызвано работами на водоводе КВ «Донец» КП «Харьковводоканал». Бесплатно получить техническую воду жители смогут с 6 сентября в котельной №1 на улице Кожедуба. Подвоз технической воды в других микрорайонах будет осуществляться по отдельному графику с 6 сентября», — говорится в публикации.

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