В Харькове мужчина открыл огонь по супругам и машине, его взяли под стражу
Спустя месяц после инцидента со стрельбой в центре Харькова подозреваемого взяли под стражу, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Киевская окружная прокуратура Харькова сообщила о подозрении ранее судимому 26-летнему мужчине по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
Днем 8 августа 2023 подозреваемый открыл стрельбу из пистолета на ул. Куликовской в Харькове.
Муж стрелял по элитному автомобилю, в то время как из него выходили супруги. Мужчина и женщина быстро среагировали и спрятались в машине.
Машина получила повреждения.
После этого злоумышленник убежал с места преступления, но позже его разоблачили правоохранители.
5 сентября следователь судья Киевского районного суда Харькова удовлетворил ходатайство обвинения. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 ноября 2023 года включительно.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 11:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спустя месяц после инцидента со стрельбой в центре Харькова подозреваемого взяли под стражу, сообщила Харьковская областная прокуратура.".