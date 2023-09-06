В Харькове мужчина открыл огонь по супругам и машине, его взяли под стражу

Спустя месяц после инцидента со стрельбой в центре Харькова подозреваемого взяли под стражу, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Киевская окружная прокуратура Харькова сообщила о подозрении ранее судимому 26-летнему мужчине по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Днем 8 августа 2023 подозреваемый открыл стрельбу из пистолета на ул. Куликовской в Харькове.

Муж стрелял по элитному автомобилю, в то время как из него выходили супруги. Мужчина и женщина быстро среагировали и спрятались в машине.

Машина получила повреждения.

После этого злоумышленник убежал с места преступления, но позже его разоблачили правоохранители.

5 сентября следователь судья Киевского районного суда Харькова удовлетворил ходатайство обвинения. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 ноября 2023 года включительно.