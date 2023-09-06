У Харкові чоловік відкрив вогонь по подружжю та машині, його взяли під варту

За місяць після інциденту зі стріляниною у центрі Харкова підозрюваного взяли під варту, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Удень 8 серпня 2023 року підозрюваний відкрив стрілянину з пістолета на вул. Куликівській у Харкові.

Чоловік стріляв по елітному автомобілю, в той час як з нього виходило подружжя. Чоловік та жінка швидко зреагували та сховались в автівці.

Машина зазнала пошкоджень.

Після цього зловмисник втік з місця злочину, проте у подальшому його викрили правоохоронці.

Київська окружна прокуратура Харкова повідомила про підозру раніше судимому 26-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

5 вересня слідчий суддя Київського районного суду Харкова задовольнив клопотання звинувачення. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 листопада 2023 року включно.