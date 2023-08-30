Поблизу багатоповерхівки на Салтівці сталася стрілянина: подробиці

На Салтівці п’яний харків’янин влаштував стрілянину під час сварки з сусідом.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців надійшов виклик про те, що у Салтівському районі біля однієї з багатоповерхівок невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння здійснює постріли та нецензурно лається.

На місці поліцейські встановили, що у 37-річного харків’янина виник конфлікт з 27-річним сусідом. Перший дістав з сумки сигнальний пістолет та здійснив чотири постріли у бік вікон свого опонента. Потім зловмисник відбіг від під’їзду, вставив новий магазин у пістолет та здійснив ще чотири постріли.

Потім правоохоронці з’ясували, що пістолет був споряджений холостими патронами.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили у нього речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру за за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Йому загрожує від 3 до 7 років тюрми.