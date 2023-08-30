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Поблизу багатоповерхівки на Салтівці сталася стрілянина: подробиці

Події 12:18   30.08.2023
Вікторія Яковенко
Поблизу багатоповерхівки на Салтівці сталася стрілянина: подробиці Фото: ГУНП в Харківській області

На Салтівці п’яний харків’янин влаштував стрілянину під час сварки з сусідом.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців надійшов виклик про те, що у Салтівському районі біля однієї з багатоповерхівок невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння здійснює постріли та нецензурно лається.

На місці поліцейські встановили, що у 37-річного харків’янина виник конфлікт з 27-річним сусідом. Перший дістав з сумки сигнальний пістолет та здійснив чотири постріли у бік вікон свого опонента. Потім зловмисник відбіг від під’їзду, вставив новий магазин у пістолет та здійснив ще чотири постріли.

Потім правоохоронці з’ясували, що пістолет був споряджений холостими патронами.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили у нього речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру за за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.  Йому загрожує від 3 до 7 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 12:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Салтівці п’яний харків’янин влаштував стрілянину під час сварки з сусідом.".