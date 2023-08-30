Поблизу багатоповерхівки на Салтівці сталася стрілянина: подробиці
На Салтівці п’яний харків’янин влаштував стрілянину під час сварки з сусідом.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців надійшов виклик про те, що у Салтівському районі біля однієї з багатоповерхівок невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння здійснює постріли та нецензурно лається.
На місці поліцейські встановили, що у 37-річного харків’янина виник конфлікт з 27-річним сусідом. Перший дістав з сумки сигнальний пістолет та здійснив чотири постріли у бік вікон свого опонента. Потім зловмисник відбіг від під’їзду, вставив новий магазин у пістолет та здійснив ще чотири постріли.
Потім правоохоронці з’ясували, що пістолет був споряджений холостими патронами.
Поліцейські затримали чоловіка та вилучили у нього речові докази.
Чоловіку повідомили про підозру за за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Йому загрожує від 3 до 7 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 12:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Салтівці п’яний харків’янин влаштував стрілянину під час сварки з сусідом.".