Вблизи многоэтажки на Салтовке произошла стрельба: подробности

На Салтовке пьяный харьковчанин устроил стрельбу во время ссоры с соседом.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в полицию поступил вызов о том, что в Салтовском районе возле одной из многоэтажек неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения стреляет и нецензурно ругается.

На месте полицейские установили, что у 37-летнего харьковчанина возник конфликт с 27-летним соседом. Первый достал из сумки сигнальный пистолет и произвел четыре выстрела в сторону окон своего оппонента. Затем злоумышленник отбежал от подъезда, вставил новый магазин в пистолет и произвел еще четыре выстрела.

Затем правоохранители выяснили, что пистолет был снаряжен холостыми патронами.

Полицейские задержали мужчину и изъяли у него вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.