Вблизи многоэтажки на Салтовке произошла стрельба: подробности
На Салтовке пьяный харьковчанин устроил стрельбу во время ссоры с соседом.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в полицию поступил вызов о том, что в Салтовском районе возле одной из многоэтажек неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения стреляет и нецензурно ругается.
На месте полицейские установили, что у 37-летнего харьковчанина возник конфликт с 27-летним соседом. Первый достал из сумки сигнальный пистолет и произвел четыре выстрела в сторону окон своего оппонента. Затем злоумышленник отбежал от подъезда, вставил новый магазин в пистолет и произвел еще четыре выстрела.
Затем правоохранители выяснили, что пистолет был снаряжен холостыми патронами.
Полицейские задержали мужчину и изъяли у него вещественные доказательства.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Салтовке пьяный харьковчанин устроил стрельбу во время ссоры с соседом.".