Враг ударил по селу на Харьковщине ракетой «Торнадо-С» — прокуратура (фото)

По предварительным данным, 6 сентября около 7:00 враг обстрелял село Новая Гнилица Чугуевского района ракетой «Торнадо-С», выпущенной из РСЗО «Смерч».

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В результате обстрела ранение получил 50-летний мужчина, также в селе повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).