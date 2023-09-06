Враг ударил по селу на Харьковщине ракетой «Торнадо-С» — прокуратура (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
По предварительным данным, 6 сентября около 7:00 враг обстрелял село Новая Гнилица Чугуевского района ракетой «Торнадо-С», выпущенной из РСЗО «Смерч».
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В результате обстрела ранение получил 50-летний мужчина, также в селе повреждены жилые дома.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, 6 сентября около 7:00 враг обстрелял село Новая Гнилица Чугуевского района ракетой «Торнадо-С», выпущенной из РСЗО «Смерч».".