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Ворог вдарив по селу на Харківщині ракетою «Торнадо-С» – прокуратура (фото)

Події 12:05   06.09.2023
Вікторія Яковенко
Ворог вдарив по селу на Харківщині ракетою «Торнадо-С» – прокуратура (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, 6 вересня близько 7:00 ворог обстріляв село Нова Гнилиця Чугуївського району ракетою «Торнадо-С», випущеною з РСЗВ «Смерч».

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний чоловік, також у селі пошкоджені житлові будинки.

Слідчі почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, 6 вересня близько 7:00 ворог обстріляв село Нова Гнилиця Чугуївського району ракетою «Торнадо-С», випущеною з РСЗВ «Смерч».".