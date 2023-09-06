Ворог вдарив по селу на Харківщині ракетою «Торнадо-С» – прокуратура (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
За попередніми даними, 6 вересня близько 7:00 ворог обстріляв село Нова Гнилиця Чугуївського району ракетою «Торнадо-С», випущеною з РСЗВ «Смерч».
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний чоловік, також у селі пошкоджені житлові будинки.
Слідчі почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, 6 вересня близько 7:00 ворог обстріляв село Нова Гнилиця Чугуївського району ракетою «Торнадо-С», випущеною з РСЗВ «Смерч».".