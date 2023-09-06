Ворог вдарив по селу на Харківщині ракетою «Торнадо-С» – прокуратура (фото)

За попередніми даними, 6 вересня близько 7:00 ворог обстріляв село Нова Гнилиця Чугуївського району ракетою «Торнадо-С», випущеною з РСЗВ «Смерч».

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний чоловік, також у селі пошкоджені житлові будинки.

Слідчі почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).