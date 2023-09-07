Жилые дома горели в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)

7 сентября армия РФ ударила по частному сектору в Волчанске в Харьковской области.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В результате обстрела загорелись жилой дом по одному адресу, а также дом, гараж и хозяйственная постройка по другому адресу. Общая площадь пожаров составляла около 500 кв.

«В 13:53 все очаги пожаров были ликвидированы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — добавили в ГСЧС.