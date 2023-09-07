Жилые дома горели в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
7 сентября армия РФ ударила по частному сектору в Волчанске в Харьковской области.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В результате обстрела загорелись жилой дом по одному адресу, а также дом, гараж и хозяйственная постройка по другому адресу. Общая площадь пожаров составляла около 500 кв.
«В 13:53 все очаги пожаров были ликвидированы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 сентября армия РФ ударила по частному сектору в Волчанске в Харьковской области.".