Live
  • Чт 07.09.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.29
    • 🔴

Жилые дома горели в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)

Происшествия 15:07   07.09.2023
Виктория Яковенко
Жилые дома горели в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

7 сентября армия РФ ударила по частному сектору в Волчанске в Харьковской области.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В результате обстрела загорелись жилой дом по одному адресу, а также дом, гараж и хозяйственная постройка по другому адресу. Общая площадь пожаров составляла около 500 кв.

«В 13:53 все очаги пожаров были ликвидированы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — добавили в ГСЧС.

01 03

04
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Ночью на Купянщине тушили дом: всего за сутки — пять пожаров из-за обстрелов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Для нас это была неожиданность — Синегубов о контрнаступлении на Харьковщине
Для нас это была неожиданность — Синегубов о контрнаступлении на Харьковщине
07.09.2023, 10:52
Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий с зарплатой до 20 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий с зарплатой до 20 тысяч гривен
07.09.2023, 11:30
Строительство двух школ под землей в Харькове: принято первое решение
Строительство двух школ под землей в Харькове: принято первое решение
07.09.2023, 09:25
Жителей Харьковщины предупреждают о взрывах
Жителей Харьковщины предупреждают о взрывах
07.09.2023, 15:14
Две вражеские пушки ночью уничтожили на Харьковском направлении – Федоренко
Две вражеские пушки ночью уничтожили на Харьковском направлении – Федоренко
07.09.2023, 16:00
Водитель грузовика, который подорвался утром на Харьковщине, умер в больнице
Водитель грузовика, который подорвался утром на Харьковщине, умер в больнице
07.09.2023, 16:40

Новости по теме:

15:43
Безупречный план и «ювелирное» исполнение – Федоренко о харьковской операции
15:14
Жителей Харьковщины предупреждают о взрывах
15:07
Жилые дома горели в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)
14:50
5 лет за решеткой проведет житель Харьковщины, который делал наркотики
14:31
Трактор и грузовик подорвались на Харьковщине: есть пострадавшие – ГСЧС

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Жилые дома горели в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 15:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 сентября армия РФ ударила по частному сектору в Волчанске в Харьковской области.".