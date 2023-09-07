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Житлові будинки горіли у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)

Події 15:07   07.09.2023
Вікторія Яковенко
Житлові будинки горіли у Вовчанську через ворожий обстріл (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

7 вересня армія РФ вдарила по приватному сектору в місті Вовчанськ у Харківській області.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Внаслідок обстрілу загорілися житловий будинок за однією адресою, а також будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 кв.м.

«О 13:53 усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає», – додали в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 15:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 вересня армія РФ вдарила по приватному сектору в місті Вовчанськ у Харківській області.".