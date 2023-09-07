Житлові будинки горіли у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
7 вересня армія РФ вдарила по приватному сектору в місті Вовчанськ у Харківській області.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Внаслідок обстрілу загорілися житловий будинок за однією адресою, а також будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 кв.м.
«О 13:53 усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає», – додали в ДСНС.
Читайте також: Уночі на Куп’янщині гасили дім: усього за добу – п’ять пожеж через обстріли
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Житлові будинки горіли у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 15:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 вересня армія РФ вдарила по приватному сектору в місті Вовчанськ у Харківській області.".