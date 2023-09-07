Житлові будинки горіли у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)

7 вересня армія РФ вдарила по приватному сектору в місті Вовчанськ у Харківській області.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Внаслідок обстрілу загорілися житловий будинок за однією адресою, а також будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 кв.м.

«О 13:53 усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає», – додали в ДСНС.