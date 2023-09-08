Оборудование для усиления сил ПВО Харькова передал Терехов от бизнеса (фото)

Силы ПВО получили шесть внедорожников с соответствующим техническим оборудованием, сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Приобрести технику, необходимую защитникам, удалось благодаря социально ответственному бизнесу, отметил городской голова.

«И уже сегодня вместе мы передали шесть внедорожников с соответствующим техническим оборудованием для усиления сил ПВО. Уверен, что и эти дополнительные ресурсы позволят нашим воинам еще более эффективно защищать спокойную жизнь харьковчан», — написал Терехов.