Оборудование для усиления сил ПВО Харькова передал Терехов от бизнеса (фото)
Силы ПВО получили шесть внедорожников с соответствующим техническим оборудованием, сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
Приобрести технику, необходимую защитникам, удалось благодаря социально ответственному бизнесу, отметил городской голова.
«И уже сегодня вместе мы передали шесть внедорожников с соответствующим техническим оборудованием для усиления сил ПВО. Уверен, что и эти дополнительные ресурсы позволят нашим воинам еще более эффективно защищать спокойную жизнь харьковчан», — написал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 07:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы ПВО получили шесть внедорожников с соответствующим техническим оборудованием, сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.".