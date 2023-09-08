Обладнання для посилення сил ППО Харкова передав Терехов від бізнесу (фото)

Сили ППО отримали шість позашляховиків з відповідним технічним обладнанням, повідомив у телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.

Придбати техніку, необхідну захисникам, вдалося завдяки соціально відповідальному бізнесу, зазначив він.

«І вже сьогодні разом ми передали шість позашляховиків з відповідним технічним обладнанням для посилення сил ППО. Впевнений, що і ці додаткові ресурси дозволять нашим воїнам ще ефективніше захищати спокійне життя харківʼян», – зазначив Терехов.