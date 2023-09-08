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Обладнання для посилення сил ППО Харкова передав Терехов від бізнесу (фото)

Суспільство 07:00   08.09.2023
Оксана Якушко

Сили ППО отримали шість позашляховиків з відповідним технічним обладнанням, повідомив у телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.

Придбати техніку, необхідну захисникам, вдалося завдяки соціально відповідальному бізнесу, зазначив він.

«І вже сьогодні разом ми передали шість позашляховиків з відповідним технічним обладнанням для посилення сил ППО. Впевнений, що і ці додаткові ресурси дозволять нашим воїнам ще ефективніше захищати спокійне життя харківʼян», – зазначив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 07:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також мер Харкова Ігор Терехов передав ЗСУ 6 позашляховиків.".