Мише, выжившему во время расстрела автоколонны на Харьковщине, скоро 2 года
Правоохранители проведали маленького Мишеньку, чудом выжившего во время расстрела россиянами 25 сентября 2022 года автоколонны, выехавшей из пгт Купянск-Узловой в направлении города Сватово Луганской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Тогда в колонне двигались 48 человек, из которых, предварительно, 27 погибли.
Зверский расстрел гражданских совершили спешно отступающие оккупанты, потому что украинские военнослужащие уже начали освобождение территории Купянского района. Из стрелкового оружия почти в упор они расстреляли 6 легковушек и один грузовик, сообщили в Нацполиции.
Среди погибших были родители Миши. Маленького мальчика спас неравнодушный мужчина, проезжавший мимо места трагедии, он и увидел 1-летнего ребенка.
Сегодня руководитель Купянской окружной прокуратуры совместно с руководителем Купянского РПП, начальником Купянской городской военной администрации и в.и.о. начальника Купянского РВА посетили мальчика и передали ему подарки. Миша сейчас проживает со своей бабушкой. Скоро ему исполнится два года.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 19:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители проведали маленького Мишеньку, чудом выжившего во время расстрела россиянами 25 сентября 2022 года автоколонны, выехавшей из пгт Купянск-Узловой в направлении города Сватово Луганской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.".