Мише, выжившему во время расстрела автоколонны на Харьковщине, скоро 2 года

Правоохранители проведали маленького Мишеньку, чудом выжившего во время расстрела россиянами 25 сентября 2022 года автоколонны, выехавшей из пгт Купянск-Узловой в направлении города Сватово Луганской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Тогда в колонне двигались 48 человек, из которых, предварительно, 27 погибли.

Зверский расстрел гражданских совершили спешно отступающие оккупанты, потому что украинские военнослужащие уже начали освобождение территории Купянского района. Из стрелкового оружия почти в упор они расстреляли 6 легковушек и один грузовик, сообщили в Нацполиции.

Среди погибших были родители Миши. Маленького мальчика спас неравнодушный мужчина, проезжавший мимо места трагедии, он и увидел 1-летнего ребенка.

Сегодня руководитель Купянской окружной прокуратуры совместно с руководителем Купянского РПП, начальником Купянской городской военной администрации и в.и.о. начальника Купянского РВА посетили мальчика и передали ему подарки. Миша сейчас проживает со своей бабушкой. Скоро ему исполнится два года.