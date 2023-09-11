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Мише, выжившему во время расстрела автоколонны на Харьковщине, скоро 2 года

Общество 19:34   11.09.2023
Оксана Якушко
Мише, выжившему во время расстрела автоколонны на Харьковщине, скоро 2 года

Правоохранители проведали маленького Мишеньку, чудом выжившего во время расстрела россиянами 25 сентября 2022 года автоколонны, выехавшей из пгт Купянск-Узловой в направлении города Сватово Луганской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Тогда в колонне двигались 48 человек, из которых, предварительно, 27 погибли.

Зверский расстрел гражданских совершили спешно отступающие оккупанты, потому что украинские военнослужащие уже начали освобождение территории Купянского района. Из стрелкового оружия почти в упор они расстреляли 6 легковушек и один грузовик, сообщили в Нацполиции.

Среди погибших были родители Миши. Маленького мальчика спас неравнодушный мужчина, проезжавший мимо места трагедии, он и увидел 1-летнего ребенка.

Сегодня руководитель Купянской окружной прокуратуры совместно с руководителем Купянского РПП, начальником Купянской городской военной администрации и в.и.о. начальника Купянского РВА посетили мальчика и передали ему подарки. Миша сейчас проживает со своей бабушкой. Скоро ему исполнится два года.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 19:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители проведали маленького Мишеньку, чудом выжившего во время расстрела россиянами 25 сентября 2022 года автоколонны, выехавшей из пгт Купянск-Узловой в направлении города Сватово Луганской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.".