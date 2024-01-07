В Харькове спасатели открыли дверь квартиры, где малыш оказался один
На третьем этаже многоэтажки в Основянском районе Харькова захлопнулась дверь квартиры, а в ней остался закрытым маленький ребенок, сообщили в ГСЧС.
Спасатели через балконное окно попали в квартиру, открыли дверь и помогли родителям добраться до ребенка.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дверь, дитина, квартира, малыш, ребенок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 19:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На третьем этаже многоэтажки в Основянском районе Харькова захлопнулась дверь квартиры, а в ней остался закрытым маленький ребенок, сообщили в ГСЧС.".