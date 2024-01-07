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В Харькове спасатели открыли дверь квартиры, где малыш оказался один

Общество 19:50   07.01.2024
Оксана Якушко
В Харькове спасатели открыли дверь квартиры, где малыш оказался один

На третьем этаже многоэтажки в Основянском районе Харькова захлопнулась дверь квартиры, а в ней остался закрытым маленький ребенок, сообщили в ГСЧС.

Спасатели через балконное окно попали в квартиру, открыли дверь и помогли родителям добраться до ребенка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 19:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На третьем этаже многоэтажки в Основянском районе Харькова захлопнулась дверь квартиры, а в ней остался закрытым маленький ребенок, сообщили в ГСЧС.".