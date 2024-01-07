В Харькове спасатели открыли дверь квартиры, где малыш оказался один

На третьем этаже многоэтажки в Основянском районе Харькова захлопнулась дверь квартиры, а в ней остался закрытым маленький ребенок, сообщили в ГСЧС.

Спасатели через балконное окно попали в квартиру, открыли дверь и помогли родителям добраться до ребенка.