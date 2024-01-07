У Харкові рятувальники відкрити квартиру, де немовля залишилося без батьків
На третьому поверсі багатоповерхівки в Основ’янському районі Харкова зачинилися двері квартири, а в ній залишилася без батьків маленька дитина, повідомили в ДСНС.
Рятувальники через балконне вікно потрапили до квартири, відчинили двері та допомогли батькам дістатися дитини.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дверь, дитина, квартира, малыш, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 19:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На третьому поверсі багатоповерхівки в Основ’янському районі Харкова зачинилися двері квартири, а в ній залишилася без батьків маленька дитина, повідомили в ДСНС.".