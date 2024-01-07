У Харкові рятувальники відкрити квартиру, де немовля залишилося без батьків

На третьому поверсі багатоповерхівки в Основ’янському районі Харкова зачинилися двері квартири, а в ній залишилася без батьків маленька дитина, повідомили в ДСНС.

Рятувальники через балконне вікно потрапили до квартири, відчинили двері та допомогли батькам дістатися дитини.