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У Харкові рятувальники відкрити квартиру, де немовля залишилося без батьків

Суспільство 19:50   07.01.2024
Оксана Якушко
У Харкові рятувальники відкрити квартиру, де немовля залишилося без батьків

На третьому поверсі багатоповерхівки в Основ’янському районі Харкова зачинилися двері квартири, а в ній залишилася без батьків маленька дитина, повідомили в ДСНС.

Рятувальники через балконне вікно потрапили до квартири, відчинили двері та допомогли батькам дістатися дитини.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 19:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На третьому поверсі багатоповерхівки в Основ’янському районі Харкова зачинилися двері квартири, а в ній залишилася без батьків маленька дитина, повідомили в ДСНС.".