Михайлику, який вижив під час розстрілу автоколони на Харківщині, скоро 2 роки
Правоохоронці відвідали маленького Михайлика, який дивом вижив під час розстрілу росіянами 25 вересня 2022 року автоколони, що виїхала зі смт Куп’янськ-Вузлової у напрямку міста Сватове Луганської області, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Тоді в колоні рухалися 48 людей, з яких 27 загинули.
Звірячий розстріл цивільних вчинили окупанти, що спішно відступали, бо українські військовослужбовці вже розпочали звільнення території Куп’янського району. Зі стрілецької зброї майже впритул вони розстріляли 6 легковиків і одну вантажівку, повідомили в Нацполіції.
Серед загиблих були батьки Михайла. Маленького хлопчика врятував небайдужий чоловік, який проїжджав повз місце трагедії, він побачив 1-річну дитину і забрав.
Сьогодні керівник Куп‘янської окружної прокуратури спільно з очільником Куп‘янського РВП, начальником Куп’янськоі міської військової адміністрації та т.в.о. начальника Куп’янської РВА відвідали хлопчика та передали йому подарунки. Михайлик наразі проживає зі своєю бабусею. Скоро йому виповниться два роки.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 19:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відвідали маленького Михайлика, який дивом вижив під час розстрілу росіянами 25 вересня 2022 року автоколони, що виїхала зі смт Куп’янськ-Вузлової у напрямку міста Сватове Луганської області, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".