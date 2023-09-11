Live
  • Пн 11.09.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🟢

Под обстрелами находилось около 20 населенных пунктов Харьковщины — Синегубов

Происшествия 08:23   11.09.2023
Оксана Горун
Под обстрелами находилось около 20 населенных пунктов Харьковщины — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов пострадавших в Харьковской области нет. Но произошли два пожара.

«Оккупанты наносили авиаудары по населенным пунктам Веселое Харьковского района, Огурцово Чугуевского района, Синьковка, Кисловка, Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем противника оказались около 20 населенных пунктов области», — сообщил начальник ХОВА.

Он отметил, что в результате обстрелов произошли два пожара. В 20:23 после удара по селу Рубежное Волчанской громады загорелась трава, пожар распространился на гектар. В 22:45 в результате обстрела загорелся бытовой вагончик в Волчанске. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

Читайте также: Враг собирается с силами на Купянском направлении — Маляр

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночью РФ нанесла удар, под авиаударами были села на Харьковщине — Генштаб
Ночью РФ нанесла удар, под авиаударами были села на Харьковщине — Генштаб
11.09.2023, 07:12
Враг собирается с силами на Купянском направлении — Маляр
Враг собирается с силами на Купянском направлении — Маляр
11.09.2023, 08:14
Машовец сообщил, что ВСУ перерезали дорогу оккупантам на юге (карты)
Машовец сообщил, что ВСУ перерезали дорогу оккупантам на юге (карты)
11.09.2023, 08:55
Ночью Белгородскую область атаковали неизвестные беспилотники (видео)
Ночью Белгородскую область атаковали неизвестные беспилотники (видео)
11.09.2023, 07:47
Под обстрелами находилось около 20 населенных пунктов Харьковщины — Синегубов
Под обстрелами находилось около 20 населенных пунктов Харьковщины — Синегубов
11.09.2023, 08:23
На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию
На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию
11.09.2023, 09:43

Новости по теме:

08:01
Два пожара за сутки возникли на Харьковщине из-за обстрелов
19:14
Армия РФ нанесла авиаудары вблизи пяти сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ
08:52
РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, повреждено агропредприятие – Синегубов
07:20
Авиаудары и наступление на Купянском направлении – ГШ о сутках на Харьковщине
18:55
Авиация РФ нанесла удары вблизи четырех сел Харьковщины — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под обстрелами находилось около 20 населенных пунктов Харьковщины — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 08:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов пострадавших в Харьковской области нет. Но произошли два пожара".