Под обстрелами находилось около 20 населенных пунктов Харьковщины — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов пострадавших в Харьковской области нет. Но произошли два пожара.

«Оккупанты наносили авиаудары по населенным пунктам Веселое Харьковского района, Огурцово Чугуевского района, Синьковка, Кисловка, Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем противника оказались около 20 населенных пунктов области», — сообщил начальник ХОВА.

Он отметил, что в результате обстрелов произошли два пожара. В 20:23 после удара по селу Рубежное Волчанской громады загорелась трава, пожар распространился на гектар. В 22:45 в результате обстрела загорелся бытовой вагончик в Волчанске. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.