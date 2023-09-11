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Під обстрілами перебувало близько 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов

Події 08:23   11.09.2023
Оксана Горун
Під обстрілами перебувало близько 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів постраждалих на Харківщині немає. Але сталося дві пожежі.

“Окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області”, – повідомив начальник ХОВА.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів сталися дві пожежі. О 20:23 після удару по селу Рубіжне Вовчанської громади спалахнула трава, пожежа поширилася на гектар. О 22:45 внаслідок обстрілу спалахнув побутовий вагончик у Вовчанську. Площа пожежі становила 15 квадратних метрів. Постраждалих немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 08:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів постраждалих на Харківщині немає. Але сталося дві пожежі".