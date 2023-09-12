Россияне обстреляли агропредприятие на Харьковщине, уничтожили комбайн – ГСЧС
В Купянском районе россияне обстрелами уничтожили сельскохозяйственную технику, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
12 сентября в 14:30 враг обстрелял село Ольховатка Купянского района.
Россияне попали по территории местного сельскохозяйственного предприятия.
На момент прибытия пожарных пламя охватило комбайн предприятия, а также ветки и дрова вокруг сельскохозяйственной техники.
В 16:30 пожар был потушен.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 20:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе россияне обстрелами уничтожили сельскохозяйственную технику, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".