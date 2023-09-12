Россияне обстреляли агропредприятие на Харьковщине, уничтожили комбайн – ГСЧС

В Купянском районе россияне обстрелами уничтожили сельскохозяйственную технику, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

12 сентября в 14:30 враг обстрелял село Ольховатка Купянского района.

Россияне попали по территории местного сельскохозяйственного предприятия.

На момент прибытия пожарных пламя охватило комбайн предприятия, а также ветки и дрова вокруг сельскохозяйственной техники.

В 16:30 пожар был потушен.