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Россияне обстреляли агропредприятие на Харьковщине, уничтожили комбайн – ГСЧС

Происшествия 20:10   12.09.2023
Оксана Якушко
Россияне обстреляли агропредприятие на Харьковщине, уничтожили комбайн – ГСЧС

В Купянском районе россияне обстрелами уничтожили сельскохозяйственную технику, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

12 сентября в 14:30 враг обстрелял село Ольховатка Купянского района.

Россияне попали по территории местного сельскохозяйственного предприятия.

На момент прибытия пожарных пламя охватило комбайн предприятия, а также ветки и дрова вокруг сельскохозяйственной техники.

В 16:30 пожар был потушен.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 20:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе россияне обстрелами уничтожили сельскохозяйственную технику, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".