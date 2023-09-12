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Росіяни обстріляли агропідприємство на Харківщині, знищили комбайн – ДСНС

Події 20:10   12.09.2023
Оксана Якушко
Росіяни обстріляли агропідприємство на Харківщині, знищили комбайн – ДСНС

У Куп’янському районі росіяни обстрілами знищили сільськогосподарську техніку, повідомили у ДСНС у Харківській області. 

12 вересня о 14:30 ворог обстріляв село Вільхуватка Куп’янського району. 

Росіяни поцілили по території місцевого сільськогосподарського підприємства.

На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки.

О 16:30 пожежу погасили.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 20:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі росіяни обстрілами знищили сільськогосподарську техніку, повідомили у ДСНС у Харківській області. ".