Росіяни обстріляли агропідприємство на Харківщині, знищили комбайн – ДСНС

У Куп’янському районі росіяни обстрілами знищили сільськогосподарську техніку, повідомили у ДСНС у Харківській області.

12 вересня о 14:30 ворог обстріляв село Вільхуватка Куп’янського району.

Росіяни поцілили по території місцевого сільськогосподарського підприємства.

На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки.

О 16:30 пожежу погасили.