Росіяни обстріляли агропідприємство на Харківщині, знищили комбайн – ДСНС
У Куп’янському районі росіяни обстрілами знищили сільськогосподарську техніку, повідомили у ДСНС у Харківській області.
12 вересня о 14:30 ворог обстріляв село Вільхуватка Куп’янського району.
Росіяни поцілили по території місцевого сільськогосподарського підприємства.
На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки.
О 16:30 пожежу погасили.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 20:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі росіяни обстрілами знищили сільськогосподарську техніку, повідомили у ДСНС у Харківській області. ".