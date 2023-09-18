На Харьковщине работают пиротехники: где будут раздаваться взрывы — ОВА
18 сентября разминирование проводится в Харьковском районе.
«С 15:30 до 15:45 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в селе Борщева», — предупредили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 сентября разминирование проводится в Харьковском районе.".