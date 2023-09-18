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На Харьковщине работают пиротехники: где будут раздаваться взрывы — ОВА

Общество 15:42   18.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине работают пиротехники: где будут раздаваться взрывы — ОВА

18 сентября разминирование проводится в Харьковском районе.

«С 15:30 до 15:45 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в селе Борщева», — предупредили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 15:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 сентября разминирование проводится в Харьковском районе.".