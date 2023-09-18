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На Харківщині працюють піротехніки: де лунатимуть вибухи – ОВА

Суспільство 15:42   18.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині працюють піротехніки: де лунатимуть вибухи – ОВА

18 вересня розмінування проводиться у Харківському районі.

«З 15:30 до 15:45 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у селі Борщова», – попередили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 15:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 вересня розмінування проводиться у Харківському районі.".