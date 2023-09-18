На Харківщині працюють піротехніки: де лунатимуть вибухи – ОВА
18 вересня розмінування проводиться у Харківському районі.
«З 15:30 до 15:45 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у селі Борщова», – попередили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 вересня розмінування проводиться у Харківському районі.".