Помощь семьям с приемными детьми: уникальную программу создали на Харьковщине
На Харьковщине разработали программу поддержки и развития семейных форм воспитания. Она предусматривает единовременные выплаты при образовании приемной семьи, детского дома семейного типа, семьи патронатного воспитателя, оздоровление детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также обеспечение детей гаджетами для обучения.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской ОВА и отмечают, что подобной программы в Украине нет. Она рассчитана на 2023-2027 годы и предусматривает помощь семьям, поддержку от органов местного самоуправления и совершенствование работы Служб по делам детей.
«В 2022 году из облбюджета профинансировано 7 миллионов гривен на обеспечение 700 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Кроме этого, для детей, которые стали сиротами в результате вражеской агрессии, реализуем единовременные выплаты в размере 30 тысяч гривен. Также из областного бюджета ежемесячно планируется выплачивать альтернативным семьям с детьми с инвалидностью, которые нуждаются в паллиативном уходе по 5 тысяч гривен», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Более 200 детей-сирот с Харьковщины отдохнут в лагере «Артек-Буковель»
Новости по теме:
Вы читали новость: «Помощь семьям с приемными детьми: уникальную программу создали на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 21:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разработали программу поддержки и развития семейных форм воспитания. Она предусматривает единовременные выплаты при образовании приемной семьи, детского дома семейного типа, семьи патронатного воспитателя, оздоровление детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также обеспечение детей гаджетами для обучения.".