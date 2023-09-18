Помощь семьям с приемными детьми: уникальную программу создали на Харьковщине

На Харьковщине разработали программу поддержки и развития семейных форм воспитания. Она предусматривает единовременные выплаты при образовании приемной семьи, детского дома семейного типа, семьи патронатного воспитателя, оздоровление детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также обеспечение детей гаджетами для обучения.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской ОВА и отмечают, что подобной программы в Украине нет. Она рассчитана на 2023-2027 годы и предусматривает помощь семьям, поддержку от органов местного самоуправления и совершенствование работы Служб по делам детей.

«В 2022 году из облбюджета профинансировано 7 миллионов гривен на обеспечение 700 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Кроме этого, для детей, которые стали сиротами в результате вражеской агрессии, реализуем единовременные выплаты в размере 30 тысяч гривен. Также из областного бюджета ежемесячно планируется выплачивать альтернативным семьям с детьми с инвалидностью, которые нуждаются в паллиативном уходе по 5 тысяч гривен», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.