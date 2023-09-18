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Допомога сім’ям із прийомними дітьми: про унікальну програму розповіли у ХОВА

Суспільство 21:28   18.09.2023
Олена Нагорна
Допомога сім’ям із прийомними дітьми: про унікальну програму розповіли у ХОВА

На Харківщині розробили програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання. Вона передбачає одноразові матеріальні виплати при утворенні прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, сім’ї патронатного вихователя, оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також забезпечення дітей гаджетами для навчання.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської ОВА та зазначають, що подібної програми в Україні немає. Вона розрахована на 2023-2027 роки та передбачає допомогу сім’ям, підтримку від органів місцевого самоврядування та вдосконалення роботи Служб у справах дітей.

“У 2022 році з облбюджету профінансовано 7 мільйонів гривень на забезпечення 700 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім цього, для дітей, які стали сиротами внаслідок ворожої агресії, реалізуємо одноразові виплати у розмірі 30 тисяч гривень. Також з обласного бюджету щомісяця планується виплачувати альтернативним родинам із дітьми з інвалідністю, які потребують паліативного догляду по 5 тисяч гривень”, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині розробили програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання. Вона передбачає одноразові матеріальні виплати при утворенні прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, сім’ї патронатного вихователя, оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також забезпечення дітей гаджетами для навчання.".