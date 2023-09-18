Допомога сім’ям із прийомними дітьми: про унікальну програму розповіли у ХОВА

На Харківщині розробили програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання. Вона передбачає одноразові матеріальні виплати при утворенні прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, сім’ї патронатного вихователя, оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також забезпечення дітей гаджетами для навчання.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської ОВА та зазначають, що подібної програми в Україні немає. Вона розрахована на 2023-2027 роки та передбачає допомогу сім’ям, підтримку від органів місцевого самоврядування та вдосконалення роботи Служб у справах дітей.

“У 2022 році з облбюджету профінансовано 7 мільйонів гривень на забезпечення 700 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім цього, для дітей, які стали сиротами внаслідок ворожої агресії, реалізуємо одноразові виплати у розмірі 30 тисяч гривень. Також з обласного бюджету щомісяця планується виплачувати альтернативним родинам із дітьми з інвалідністю, які потребують паліативного догляду по 5 тисяч гривень”, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.