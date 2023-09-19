ВСУ существенно «выбили» «элитные» подразделения оккупантов: данные ISW

Институт изучения войны (ISW) отмечает существенную деградацию подразделений российских десантников и спецназовцев, которые ходят в контратаки в районе Работино и пытаются оборонять фронт у Бахмута. Также эксперты оценили качество обороны РФ южнее Бахмута и вероятность усиления темпов наступления ВСУ на этом участке.

«Украинские контрнаступательные операции могли привести к особенно серьезной деградации критически важных элементов российской эластичной обороны в западной части Запорожской области, — считают аналитики ISW. — Подразделения 22-й и 45-й отдельных бригад спецназа России, судя по всему, отвечали за контратаки против значительного продвижения украинской армии в районе Роботино на ранних этапах контрнаступления и, вероятно, понесли тяжелые потери в этих операциях».

Сейчас, по данным Института изучения войны, в районе Работино контратаки проводят другие подразделения — десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ и 7-й гвардейской горно-десантной дивизии.

«Деградация подразделений 22-й и 45-й отдельных бригад спецназа, первоначально отвечавших за контратаки в районе Работино, вероятно, побудила российское командование передислоцировать эти части 7-й и 76-й дивизий ВДВ вбок, чтобы они взяли на себя ответственность за контратаки. Эластичная оборона России требует, чтобы один эшелон российских войск замедлил тактическое наступление Украины, в то время как второй эшелон сил отбросил это наступление посредством контратак. Контратака требует значительного морального духа и относительно высоких боевых возможностей, и российские военные, похоже, полагаются на относительно элитные части и соединения ВДВ для этой задачи, возможно, за счет серьезной деградации этих сил», — анализируют решения российского командования в ISW.

Нечто подобное происходит и с российской «элитной» армией под Бахмутом.

«Недавнее наступление Украины к югу от Бахмута может соответствовать аналогичному ухудшению обороны российских подразделений в этом районе. Сырский заявил, что украинские силы полностью уничтожили боеспособность подразделений 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус), 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ при освобождении Андреевки и Клещеевки. В пользу этого утверждения свидетельствует заявление командира российского батальона «Восток» Александра Ходаковского о гибели командира 31-й бригады ВДВ. 72-я мотострелковая бригада, скорее всего, оказалась неэффективной в бою, хотя точный уровень потерь среди двух бригад ВДВ остается неясным. Эти подразделения ВДВ участвовали в контратаках и попытках отбросить наступление украинских войск в районе Бахмута (аналогично тому, как подразделения ВДВ действуют в западной части Запорожской области) и, вероятно, понесли большие потери», — считают эксперты.

Они также отметили, что освобождение Клещеевки и Андреевки под Бахмутом позволит ВСУ установить огневой контроль над российскими каналами снабжения в этом районе — в частности, автодорогой Т0513 — Бахмут — Горловка. Что касается развития успеха Сил обороны именно в этом районе, то он будет зависеть от состояния дальнейших оборонительных рубежей оккупантов.

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«ISW в настоящее время не может самостоятельно оценить силу и протяженность российских оборонительных укреплений в районе Бахмута, хотя российские войска, вероятно, укрепили свои линии обороны возле Бахмута менее сильно, чем на юге Украины. Российские войска к югу от Бахмута также, вероятно, устали от недавних попыток удержать Клещеевку и Андреевку. А захват Украиной двух населенных пунктов, защищающих ключевой российский наземный путь сообщения, снабжающий Бахмут, указывает на то, что этим силам, вероятно, будет трудно пополнить свою боевую численность и защититься от любых дальнейших наступательных действий Украины к югу от Бахмута. Однако нет непосредственных признаков того, что освобождение Клещеевки и Андреевки будет предвещать более высокие темпы продвижения украинских войск к югу от Бахмута, а российская оборона позиций к западу от Т0513, вероятно, продолжит представлять проблемы для украинских сил в этом районе», — оценили перспективы аналитики.