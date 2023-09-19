ЗСУ суттєво “вибили” “елітні” підрозділи окупантів: дані ISW

Інститут вивчення війни (ISW) наголошує на суттєвій деградації підрозділів російських десантників і спецпризначенців, які ходять у контратаки в районі Роботиного та намагаються обороняти фронт поблизу Бахмута. Також експерти оцінили якість оборони РФ на південь від Бахмута та ймовірність посилення темпів наступу ЗСУ на цій ділянці.

“Українські контрнаступальні операції могли призвести до особливо серйозної деградації критично важливих елементів російської еластичної оборони в західній частині Запорізької області, – вважають аналітики ISW. – Підрозділи 22-ї та 45-ї окремих бригад спецпризначення Росії, зважаючи на все, відповідали за контратаки проти значного просування української армії в районі Роботиного на ранніх етапах контрнаступу і, ймовірно, зазнали тяжких втрат у цих операціях”.

Наразі, за даними Інституту вивчення війни, в районі Роботиного контратаки проводять інші підрозділи – десантники 76-ї гвардійської дивізії ВДВ та 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії.

“Деградація підрозділів 22-ї та 45-ї окремих бригад спецпризначення, які спочатку відповідали за контратаки в районі Роботиного, ймовірно, спонукала російське командування передислокувати ці частини 7-ї та 76-ї дивізій ВДВ убік, щоб вони взяли на себе відповідальність за контратаки. Еластична оборона Росії вимагає, щоб один ешелон російських військ сповільнив тактичний наступ України, в той час, як другий ешелон сил відкинув цей наступ за допомогою контратак. Контратака вимагає значного морального духу та високих бойових можливостей, і російські військові, схоже, покладаються на відносно елітні частини та з’єднання ВДВ для цього завдання, можливо, за рахунок серйозної деградації цих сил”, – аналізують рішення російського командування в ISW.

Щось подібне відбувається і з російською “елітною” армією під Бахмутом.

“Нещодавній наступ України на південь від Бахмута може відповідати аналогічному погіршенню оборони російських підрозділів у цьому районі. Сирський заявив, що українські сили повністю знищили боєздатність підрозділів 72-ї мотострілецької бригади (3-й армійський корпус), 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ при звільненні Андріївки та Кліщіївки. На користь цього твердження свідчить заява командира російського батальйону “Схід” Олександра Ходаковського про загибель командира 31-ї бригади ВДВ. 72-а мотострілецька бригада, швидше за все, виявилася неефективною в бою, хоча точний рівень втрат серед двох бригад ВДВ залишається незрозумілим. Ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах відкинути наступ українських військ у районі Бахмута (аналогічно тому, як підрозділи ВДВ діють у західній частині Запорізької області) та, ймовірно, зазнали великих втрат”, – вважають експерти.

Вони також зазначили, що звільнення Кліщіївки та Андріївки під Бахмутом дозволить ЗСУ встановити вогневий контроль над російськими каналами постачання в цьому районі – зокрема, автошляхом Т0513 – Бахмут – Горлівка. Щодо розвитку успіху Сил оборони саме в цьому районі, то він залежатиме від стану подальших оборонних рубежів окупантів.

“ISW зараз не може самостійно оцінити міцність і протяжність російських оборонних укріплень в районі Бахмута, хоча російські війська, ймовірно, зміцнили свої лінії оборони біля Бахмута менш сильно, ніж на півдні України. Російські війська на південь від Бахмута також, ймовірно, втомилися від недавніх спроб утримати Кліщіївку та Андріївку, а захоплення Україною двох населених пунктів, які захищають ключовий російський наземний шлях сполучення, що забезпечує Бахмут, вказує на те, що цим силам, ймовірно, буде важко поповнити свою бойову чисельність та захиститися від будь-яких подальших наступальних дій України до на південь від Бахмута. Однак немає безпосередніх ознак того, що звільнення Кліщіївки та Андріївки передбачатиме вищі темпи просування українських військ на південь від Бахмута, а російська оборона позицій на захід від Т0513, ймовірно, продовжуватиме становити проблему для українських сил у цьому районі”, — оцінили перспективи аналітики.