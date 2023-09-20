В Салтовском районе Харькова устранили 260 аварий на водоводах
С начала года бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 260 аварий на водоводах, привели в порядок 152 смотровых колодца и капитально отремонтировали 96 водоразборных колонок в Салтовском районе.
Как сообщил сегодня, 20 сентября, начальник районной службы Вячеслав Глущенко, накануне ремонтники провели комплекс восстановительных мероприятий на ул. Малиновской и пр. Тракторостроителей.
«Своевременно устраняем повреждения на водоводах и проводим необходимую профилактику. Активно ведутся работы и по замене вводов в центральные районные тепловые пункты. Сейчас выполняем перекладку участка трубопровода диаметром 160 мм на улице Родниковой», — сообщил Вячеслав Глущенко.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 16:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 260 аварий на водоводах, привели в порядок 152 смотровых колодца и капитально отремонтировали 96 водоразборных колонок в Салтовском районе.".