В Салтовском районе Харькова устранили 260 аварий на водоводах

С начала года бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 260 аварий на водоводах, привели в порядок 152 смотровых колодца и капитально отремонтировали 96 водоразборных колонок в Салтовском районе.

Как сообщил сегодня, 20 сентября, начальник районной службы Вячеслав Глущенко, накануне ремонтники провели комплекс восстановительных мероприятий на ул. Малиновской и пр. Тракторостроителей.

«Своевременно устраняем повреждения на водоводах и проводим необходимую профилактику. Активно ведутся работы и по замене вводов в центральные районные тепловые пункты. Сейчас выполняем перекладку участка трубопровода диаметром 160 мм на улице Родниковой», — сообщил Вячеслав Глущенко.

Читайте также: В Шевченковском районе Харькова заменили полтора км водоводов