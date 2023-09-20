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В Салтовском районе Харькова устранили 260 аварий на водоводах

Общество 16:57   20.09.2023
Оксана Якушко
В Салтовском районе Харькова устранили 260 аварий на водоводах

С начала года бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 260 аварий на водоводах, привели в порядок 152 смотровых колодца и капитально отремонтировали 96 водоразборных колонок в Салтовском районе.

Как сообщил сегодня, 20 сентября, начальник районной службы Вячеслав Глущенко, накануне ремонтники провели комплекс восстановительных мероприятий на ул. Малиновской и пр. Тракторостроителей.

«Своевременно устраняем повреждения на водоводах и проводим необходимую профилактику. Активно ведутся работы и по замене вводов в центральные районные тепловые пункты. Сейчас выполняем перекладку участка трубопровода диаметром 160 мм на улице Родниковой», — сообщил Вячеслав Глущенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 16:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 260 аварий на водоводах, привели в порядок 152 смотровых колодца и капитально отремонтировали 96 водоразборных колонок в Салтовском районе.".