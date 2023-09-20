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У Салтівському районі Харкова усунули 260 аварій на водоводах

Суспільство 16:57   20.09.2023
Оксана Якушко
У Салтівському районі Харкова усунули 260 аварій на водоводах

З початку року бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 260 аварій на водоводах, облаштували 152 оглядові колодязі та капітально відремонтували 96 водорозбірних колонок у Салтівському районі.

Як повідомив сьогодні, 20 вересня начальник районної служби В’ячеслав Глущенко, напередодні ремонтники провели комплекс відновлювальних заходів на вул. Малинівській та пр. Тракторобудівників.

«Своєчасно усуваємо пошкодження на водоводах та проводимо необхідну профілактику. Активно ведуться роботи і з заміни вводів у центральні районні теплові пункти. Зараз проводимо перекладання ділянки трубопроводу діаметром 160 мм на вулиці Джерельній», – повідомив В’ячеслав Глущенко.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 16:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 260 аварій на водоводах, облаштували 152 оглядові колодязі та капітально відремонтували 96 водорозбірних колонок у Салтівському районі.".