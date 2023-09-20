Все делали по правилам: информация о волонтерах, погибших от удара по Купянску
В результате ракетного удара РФ по Купянску, 19 сентября, погибли два волонтера ОО «Пятихатки БАМ». Мужчины эвакуировали людей из поселка Ковшаровка.
Вывоз жителей был скоординирован, волонтеры действовали по правилам, рассказал на брифинге глава БО «Координационный гуманитарный центр» Евгений Коляда, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Уже на обратном пути, когда они забрали гражданских людей, один из экипажей этого фонда попал под обстрел. Ударной волной был поражен автомобиль. И люди получили смертельно критические ранения и погибли на месте. Эвакуация была скоординирована. Мы знали о действиях благотворительного фонда. И они все делали по правилам безопасности», — сказал Коляда.
Он также отметил, что один из волонтеров «был очень молодым».
«Один был водителем, один – штурман. По факту сейчас волонтеры работают именно в такой модели, когда в каждом экипаже есть водитель и штурман. Это удобно и это тоже меры безопасности», – добавил Коляда.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 15:57;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара РФ по Купянску, 19 сентября, погибли два волонтера ОО «Пятихатки БАМ». Мужчины эвакуировали людей из поселка Ковшаровка.".