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«Все робили за правилами»: деталі загибелі волонтерів від удару по Куп’янську

Репортаж 15:57   20.09.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
«Все робили за правилами»: деталі загибелі волонтерів від удару по Куп’янську Фото: Павло Велицький

Внаслідок ракетного удару РФ по Куп’янську, 19 вересня, загинули двоє волонтерів ГО «П’ятихатки БАМ». Чоловіки евакуювали людей з селища Ківшарівка.

Вивіз жителів був скоординований, волонтери діяли за правилами, повідомив під час брифінгу голова БО «Координаційний гуманітарний центр» Євген Коляда, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Вже на зворотному шляху, коли вони забрали цивільних людей, один із екіпажів цього фонду потрапив під обстріл. Ударною хвилею було вражено автомобіль. І люди зазнали смертельно критичних поранень і загинули на місці. Евакуація була скоординована. Ми знали про дії благодійного фонду. І вони все робили згідно з правилами безпеки», – сказав Коляда.

Він також зазначив, що один з волонтерів «був дуже молодого віку».

«Один був водієм, один – штурман. По факту, зараз волонтери працюють саме в такій моделі, коли в кожному екіпажі є водій і штурман. Це зручно і це теж заходи безпеки», – додав Коляда.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 15:57;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару РФ по Куп’янську, 19 вересня, загинули двоє волонтерів ГО «П’ятихатки БАМ». Чоловіки евакуювали людей з селища Ківшарівка.".