Два поезда в Харьков задерживаются на час — «Укрзалізниця»

Одним из последствий российской ракетной атаки по Украине стала задержка в движении поездов — из-за перебоев в электроснабжении в Киеве. В том числе опаздывают поезда, следующие в Харьков.

«Из-за отсутствия напряжения в отдельных районах столицы в результате утренних обстрелов задерживается отправка ряда электропоездов «Интерсити», в частности, 722 «Киев — Харьков», — сообщила утром пресс-служба «Укрзалізниці».

Для отправки поезда задействовали резервный тепловоз. Позже железнодорожники проинформировали, что «Интерсити» в Харьков отправился с задержкой в 1 час. 10 мин.

«Резервный тепловоз также задействован под поезд №94 «Хелм – Харьков», задержка составит ориентировочно 1 час», — дополнили в УЗ.