Два поезда в Харьков задерживаются на час — «Укрзалізниця»
Одним из последствий российской ракетной атаки по Украине стала задержка в движении поездов — из-за перебоев в электроснабжении в Киеве. В том числе опаздывают поезда, следующие в Харьков.
«Из-за отсутствия напряжения в отдельных районах столицы в результате утренних обстрелов задерживается отправка ряда электропоездов «Интерсити», в частности, 722 «Киев — Харьков», — сообщила утром пресс-служба «Укрзалізниці».
Для отправки поезда задействовали резервный тепловоз. Позже железнодорожники проинформировали, что «Интерсити» в Харьков отправился с задержкой в 1 час. 10 мин.
«Резервный тепловоз также задействован под поезд №94 «Хелм – Харьков», задержка составит ориентировочно 1 час», — дополнили в УЗ.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одним из последствий российской ракетной атаки по Украине стала задержка в движении поездов — из-за перебоев в электроснабжении в Киеве. В том числе опаздывают поезда, следующие в Харьков".