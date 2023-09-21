Два потяги до Харкова затримуються на годину – “Укрзалізниця”
Одним із наслідків російської ракетної атаки по Україні стала затримка в русі поїздів – через перебої в електропостачанні у Києві. У тому числі спізнюються потяги, що прямують до Харкова.
“Через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок ранкових обстрілів затримується відправлення низки електропоїздів “Інтерсіті”, зокрема, 722 “Київ — Харків”, — повідомила вранці пресслужба “Укрзалізниці”.
Для відправлення поїзда залучили резервний теплотяг. Пізніше залізничники поінформували, що “Інтерсіті” до Харкова вирушив із затримкою в 1 годину. 10 хв.
“Резервний тепловоз також задіяно під поїзд №94 Хелм – Харків, затримка складе орієнтовно 1 годину”, – доповнили в УЗ.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одним із наслідків російської ракетної атаки по Україні стала затримка в русі поїздів – через перебої в електропостачанні у Києві. У тому числі спізнюються потяги, що прямують до Харкова".