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Два потяги до Харкова затримуються на годину – “Укрзалізниця”

Події 08:21   21.09.2023
Оксана Горун
Два потяги до Харкова затримуються на годину – “Укрзалізниця”

Одним із наслідків російської ракетної атаки по Україні стала затримка в русі поїздів – через перебої в електропостачанні у Києві. У тому числі спізнюються потяги, що прямують до Харкова.

“Через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок ранкових обстрілів затримується відправлення низки електропоїздів “Інтерсіті”, зокрема, 722 “Київ — Харків”, — повідомила вранці пресслужба “Укрзалізниці”.

Для відправлення поїзда залучили резервний теплотяг. Пізніше залізничники поінформували, що “Інтерсіті” до Харкова вирушив із затримкою в 1 годину. 10 хв.

“Резервний тепловоз також задіяно під поїзд №94 Хелм – Харків, затримка складе орієнтовно 1 годину”, – доповнили в УЗ.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 08:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одним із наслідків російської ракетної атаки по Україні стала затримка в русі поїздів – через перебої в електропостачанні у Києві. У тому числі спізнюються потяги, що прямують до Харкова".