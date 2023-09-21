Харьковчанин продал несуществующие солнечные батареи за 5 тыс. грн – полиция
Правоохранители сообщили о подозрении жителю Харькова, который через интернет обманул мужчину на 5 тысяч гривен.
Злоумышленник выложил объявление о продаже солнечных батарей. Потерпевший перечислил 5 тысяч гривен «продавцу». Однако никакого товара не получил, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
С соответствующим заявлением в полицию обратился потерпевший. Копы установили мошенника. Им оказался 30-летний харьковчанин.
Следователи объявили подозрение злоумышленнику по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении жителю Харькова, который через интернет обманул мужчину на 5 тысяч гривен.".