Харьковчанин продал несуществующие солнечные батареи за 5 тыс. грн – полиция

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Харькова, который через интернет обманул мужчину на 5 тысяч гривен.

Злоумышленник выложил объявление о продаже солнечных батарей. Потерпевший перечислил 5 тысяч гривен «продавцу». Однако никакого товара не получил, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

С соответствующим заявлением в полицию обратился потерпевший. Копы установили мошенника. Им оказался 30-летний харьковчанин.

Следователи объявили подозрение злоумышленнику по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ.