Харків’янин продав неіснуючі сонячні батареї за 5 тис. грн – поліція
Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Харкова, який через інтернет ошукав чоловіка на 5 тисяч гривень.
Зловмисник виклав оголошення про продаж сонячних батарей. Потерпілий перерахував 5 тисяч гривень «продавцю». Проте ніякого товару не отримав, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
З відповідною заявою до правоохоронців звернувся потерпілий. Поліцейські встановили шахрая. Ним виявився 30-річний харківʼянин.
Слідчі оголосили підозру зловмиснику за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Харкова, який через інтернет ошукав чоловіка на 5 тисяч гривень.".