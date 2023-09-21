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Харків’янин продав неіснуючі сонячні батареї за 5 тис. грн – поліція

Суспільство 11:15   21.09.2023
Вікторія Яковенко
Харків’янин продав неіснуючі сонячні батареї за 5 тис. грн – поліція

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Харкова, який через інтернет ошукав чоловіка на 5 тисяч гривень.

Зловмисник виклав оголошення про продаж сонячних батарей. Потерпілий перерахував 5 тисяч гривень «продавцю». Проте ніякого товару не отримав, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

З відповідною заявою до правоохоронців звернувся потерпілий. Поліцейські встановили шахрая. Ним виявився 30-річний харківʼянин.

Слідчі оголосили підозру зловмиснику за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Харкова, який через інтернет ошукав чоловіка на 5 тисяч гривень.".