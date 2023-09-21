Избиение харьковчанина в ТЦК в Самборе: военкома отправили под домашний арест

Одному из работников ТЦК и СП в городе Самбор Львовской области, подозреваемых в пытках и незаконном лишении свободы двоих мужчин, 21 сентября Лычаковский райсуд Львова избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Речь о заместителе начальника одного из отделов ТЦК. Заседание по второму фигуранту — военнослужащему-водителю этого отдела — еще продолжается, сообщается на сайте ГБР.

В ведомстве отмечают, что подали ходатайство об избрании для обоих подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.

Напомним, 19 сентября в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина, представившийся харьковчанином Вадимом, заявил, что его шестые сутки удерживают в ТЦК и СП в городе Самбор Львовской области. На еще одно видео попало избиение мужчины военным, в руках которого был пистолет.

20 сентября сотрудники ГБР задержали двоих работников военкомата и объявили им о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УКУ). Как установило следствие, замначальника отдела ТЦК и военнослужащий-водитель этого отдела больше недели удерживали в помещении центра двоих мужчин, пытаясь заставить их «добровольно» пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации. 19 сентября под «наблюдением» руководителя военный-водитель избил обоих граждан.