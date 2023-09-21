Побиття харків’янина в ТЦК у Самборі: військкома відправили під домашній арешт

Одному з працівників ТЦК та СП у місті Самбір Львівської області, підозрюваних у катуванні та незаконному позбавленні волі двох чоловіків, 21 вересня Личаківський райсуд Львова обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Йдеться про заступника начальника одного з відділів ТЦК. Засідання щодо другого фігуранта – військовослужбовця-водія цього ж відділу – ще триває, повідомляється на сайті ДБР.

У відомстві зазначають, що подали клопотання щодо обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.

Нагадаємо, 19 вересня в соцмережах поширилося відео, на якому чоловік, який представився харків’янином Вадимом, заявив, що його шосту добу утримують у ТЦК та СП у місті Самбір Львівської області. На ще одне відео потрапило побиття чоловіка військовим, у руках якого був пістолет.

20 вересня співробітники ДБР затримали двох працівників військкомату та оголосили їм про підозру у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 ККУ). Як встановило слідство, заступник начальника відділу ТЦК та військовослужбовець-водій цього ж відділу понад тиждень утримували у приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись змусити їх “добровільно” пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації. 19 вересня під “наглядом” керівника військовий-водій побив обох громадян.