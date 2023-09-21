Шесть ракет по Харькову: Синегубов сказал, куда прилетело, что с пострадавшими
Попадания в дорогу, выбитые окна в здании «скорой», двое раненых — начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о последствиях ракетного удара по Харькову.
«Сегодня около 6:00 утра россияне нанесли удар шестью ракетами, предварительно С-300, по г. Харьков. Повреждены производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной медпомощи, есть попадание в дорогу. Обследование мест продолжается. Получил ранения и был госпитализирован мужчина 58 лет. Мужчина 65 лет получил незначительные повреждения в госпитализации не нуждался», — написал начальник ХОВА.
Напомним, ночью армия РФ ударила ракетами по Харькову. Есть двое пострадавших — они в больнице. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что в городе в результате ракетного удара разрушен склад.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания в дорогу, выбитые окна в здании «скорой», двое раненых — начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о последствиях ракетного удара по Харькову".