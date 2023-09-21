Шість ракет по Харкову: Синєгубов сказав, куди прилетіло, що з постраждалими
Влучання в дорогу, вибиті вікна в “екстренці”, поранені – начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову.
“Сьогодні близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по м. Харків. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу. Обстеження місць триває. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації не потребував”, — написав начальник ХОВА.
Нагадаємо, вночі армія РФ вдарила ракетами по Харкову. Є двоє постраждалих – вони в лікарні. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що в місті внаслідок ракетного удару зруйновано склад.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попадания в дорогу, выбитые окна в здании “скорой”, двое раненых – начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о последствиях ракетного удара по Харькову".