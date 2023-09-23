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Обстрелы Харьковщины: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 10:33   23.09.2023
Виктория Яковенко
Обстрелы Харьковщины: прокуратура показала последствия (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

За прошедшие сутки враг ударил по Купянску и селу Александровка. Есть разрушение.

«22 сентября российские военные в очередной раз обстреляли Купянск. По предварительным данным, обстрел производился из артиллерии. В результате обстрела горели жилой дом и хозяйственная постройка. Также вчера враг нанес удар двумя дронами-камикадзе по селу Александровка Золочевской ОТГ. Повреждены частные дома и гараж», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 10:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг ударил по Купянску и селу Александровка. Есть разрушение.".