Обстрелы Харьковщины: прокуратура показала последствия (фото)

За прошедшие сутки враг ударил по Купянску и селу Александровка. Есть разрушение.

«22 сентября российские военные в очередной раз обстреляли Купянск. По предварительным данным, обстрел производился из артиллерии. В результате обстрела горели жилой дом и хозяйственная постройка. Также вчера враг нанес удар двумя дронами-камикадзе по селу Александровка Золочевской ОТГ. Повреждены частные дома и гараж», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).