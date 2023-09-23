Обстрелы Харьковщины: прокуратура показала последствия (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
За прошедшие сутки враг ударил по Купянску и селу Александровка. Есть разрушение.
«22 сентября российские военные в очередной раз обстреляли Купянск. По предварительным данным, обстрел производился из артиллерии. В результате обстрела горели жилой дом и хозяйственная постройка. Также вчера враг нанес удар двумя дронами-камикадзе по селу Александровка Золочевской ОТГ. Повреждены частные дома и гараж», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 10:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг ударил по Купянску и селу Александровка. Есть разрушение.".