Обстріли Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Протягом минулої доби ворог вдарив по Куп’янську та селу Олександрівка. Є руйнування.
«22 вересня російські військові вчергове обстріляли Куп’янськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався з артилерії. У результаті обстрілу горіли житловий будинок та господарча споруда. Також вчора ворог здійснив удар двома дронами-камікадзе по селу Олександрівка Золочівської ОТГ. Пошкоджено приватні домоволодіння та гараж», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Читайте також: Артилерія, міномети та дрон-камікадзе – Синєгубов про обстріли Харківщини
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Обстріли Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 10:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворог вдарив по Куп’янську та селу Олександрівка. Є руйнування.".