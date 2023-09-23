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Обстріли Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 10:33   23.09.2023
Вікторія Яковенко
Обстріли Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом минулої доби ворог вдарив по Куп’янську та селу Олександрівка. Є руйнування.

«22 вересня російські військові вчергове обстріляли Куп’янськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався з артилерії. У результаті обстрілу горіли житловий будинок та господарча споруда. Також вчора ворог здійснив удар двома дронами-камікадзе по селу Олександрівка Золочівської ОТГ. Пошкоджено приватні домоволодіння та гараж», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 10:33;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворог вдарив по Куп’янську та селу Олександрівка. Є руйнування.".