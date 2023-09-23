Обстріли Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)

Протягом минулої доби ворог вдарив по Куп’янську та селу Олександрівка. Є руйнування.

«22 вересня російські військові вчергове обстріляли Куп’янськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався з артилерії. У результаті обстрілу горіли житловий будинок та господарча споруда. Також вчора ворог здійснив удар двома дронами-камікадзе по селу Олександрівка Золочівської ОТГ. Пошкоджено приватні домоволодіння та гараж», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).