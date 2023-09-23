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Весь день оккупанты обстреливали Купянщину: горел сухостой (фото)

Происшествия 18:30   23.09.2023
Виктория Яковенко
Весь день оккупанты обстреливали Купянщину: горел сухостой (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В течение дня 23 сентября враг наносил непрерывные обстрелы по населенным пунктам Петропавловской громады Купянского района на Харьковщине. 

«В результате одного из таких артиллерийских ударов по селу Кулаговка произошел пожар. На его окраине горел сухостой на открытой местности на площади 5 га. Пожар ликвидировали в 17:00», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение дня 23 сентября враг наносил непрерывные обстрелы по населенным пунктам Петропавловской громады Купянского района на Харьковщине. ".