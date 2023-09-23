Весь день оккупанты обстреливали Купянщину: горел сухостой (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В течение дня 23 сентября враг наносил непрерывные обстрелы по населенным пунктам Петропавловской громады Купянского района на Харьковщине.
«В результате одного из таких артиллерийских ударов по селу Кулаговка произошел пожар. На его окраине горел сухостой на открытой местности на площади 5 га. Пожар ликвидировали в 17:00», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.
Читайте также: «Раздаем буржуйки, готовим дрова» — глава Купянщины о подготовке к зиме
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Весь день оккупанты обстреливали Купянщину: горел сухостой (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 18:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение дня 23 сентября враг наносил непрерывные обстрелы по населенным пунктам Петропавловской громады Купянского района на Харьковщине. ".