Весь день оккупанты обстреливали Купянщину: горел сухостой (фото)

В течение дня 23 сентября враг наносил непрерывные обстрелы по населенным пунктам Петропавловской громады Купянского района на Харьковщине.

«В результате одного из таких артиллерийских ударов по селу Кулаговка произошел пожар. На его окраине горел сухостой на открытой местности на площади 5 га. Пожар ликвидировали в 17:00», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.