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Весь день окупанти обстрілювали Куп’янщину: горів сухостій – ДСНС (фото)

Події 18:30   23.09.2023
Вікторія Яковенко
Весь день окупанти обстрілювали Куп’янщину: горів сухостій – ДСНС (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Протягом дня 23 вересня ворог завдавав безперервних обстрілів по населених пунктах Петропавлівської громади Куп’янського району на Харківщині.

«В результаті одного з таких артилерійських ударів по селу Кулагівка сталася пожежа. На його околиці горів сухостій на відкритій місцевості на площі 5 га. Пожежу ліквідували о 17:00», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 18:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом дня 23 вересня ворог завдавав безперервних обстрілів по населених пунктах Петропавлівської громади Куп’янського району на Харківщині.".