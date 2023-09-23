Весь день окупанти обстрілювали Куп’янщину: горів сухостій – ДСНС (фото)

Протягом дня 23 вересня ворог завдавав безперервних обстрілів по населених пунктах Петропавлівської громади Куп’янського району на Харківщині.

«В результаті одного з таких артилерійських ударів по селу Кулагівка сталася пожежа. На його околиці горів сухостій на відкритій місцевості на площі 5 га. Пожежу ліквідували о 17:00», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.