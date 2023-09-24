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В Дергачах под Харьковом обещают восстановить дома до холодов (фото)

Общество 13:00   24.09.2023
Елена Нагорная
В Дергачах под Харьковом обещают восстановить дома до холодов (фото) Фото: ХОВА

Восстановление 17 домов в городе Дергачи Харьковской области, пострадавших от вражеских обстрелов, должны закончить до холодов.

На стадии завершения восстановление трех многоквартирных жилых домов, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

«Уже в начале октября должны быть закончены работы. Так, в одном из домов по улице Центральная устраивают отмостку и облицовку цоколя здания. А в двух домах по улице Центральная и 23 Августа выполняют работы по отделке лестничных маршей зданий», — рассказал Харнам.

Также он напомнил, что 17 домов в Дергачах ремонтируют за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.


Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 13:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление 17 домов в городе Дергачи Харьковской области, пострадавших от вражеских обстрелов, должны закончить до холодов.".