В Дергачах под Харьковом обещают восстановить дома до холодов (фото)

Восстановление 17 домов в городе Дергачи Харьковской области, пострадавших от вражеских обстрелов, должны закончить до холодов.

На стадии завершения восстановление трех многоквартирных жилых домов, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

«Уже в начале октября должны быть закончены работы. Так, в одном из домов по улице Центральная устраивают отмостку и облицовку цоколя здания. А в двух домах по улице Центральная и 23 Августа выполняют работы по отделке лестничных маршей зданий», — рассказал Харнам.

Также он напомнил, что 17 домов в Дергачах ремонтируют за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.



Фото: ХОВА