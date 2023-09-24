В Дергачах под Харьковом обещают восстановить дома до холодов (фото)
Фото: ХОВА
Восстановление 17 домов в городе Дергачи Харьковской области, пострадавших от вражеских обстрелов, должны закончить до холодов.
На стадии завершения восстановление трех многоквартирных жилых домов, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.
«Уже в начале октября должны быть закончены работы. Так, в одном из домов по улице Центральная устраивают отмостку и облицовку цоколя здания. А в двух домах по улице Центральная и 23 Августа выполняют работы по отделке лестничных маршей зданий», — рассказал Харнам.
Также он напомнил, что 17 домов в Дергачах ремонтируют за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.
Фото: ХОВА
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 13:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление 17 домов в городе Дергачи Харьковской области, пострадавших от вражеских обстрелов, должны закончить до холодов.".