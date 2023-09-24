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У Дергачах під Харковом обіцяють відновити будинки до холодів (фото)

Суспільство 13:00   24.09.2023
Олена Нагорна
У Дергачах під Харковом обіцяють відновити будинки до холодів (фото)

Відновлення 17 будинків у місті Дергачі Харківської області, які постраждали від ворожих обстрілів, мають закінчити до холодів.

На стадії завершення відбудова трьох багатоквартирних будинків, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

“Уже на початку жовтня мають бути закінчені роботи. Так, в одному з будинків по вулиці Центральна влаштовують вимощення та облицювання цоколю будівлі. А у двох будинках по вулиці Центральна та 23 Серпня виконують роботи з оздоблення сходових маршів будівель”, – розповів Харнам.

Також він нагадав, що 17 будинків у Дергачах ремонтують коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету.


Фото: ХОВА

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення 17 будинків у місті Дергачі Харківської області, які постраждали від ворожих обстрілів, мають закінчити до холодів.".