У Дергачах під Харковом обіцяють відновити будинки до холодів (фото)

Відновлення 17 будинків у місті Дергачі Харківської області, які постраждали від ворожих обстрілів, мають закінчити до холодів.

На стадії завершення відбудова трьох багатоквартирних будинків, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

“Уже на початку жовтня мають бути закінчені роботи. Так, в одному з будинків по вулиці Центральна влаштовують вимощення та облицювання цоколю будівлі. А у двох будинках по вулиці Центральна та 23 Серпня виконують роботи з оздоблення сходових маршів будівель”, – розповів Харнам.

Також він нагадав, що 17 будинків у Дергачах ремонтують коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету.



Фото: ХОВА