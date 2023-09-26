Live
  • Ср 27.09.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

Главной по науке и образованию на Харьковщине стала профессор ХНУВД

Общество 22:45   26.09.2023
Елена Нагорная
Главной по науке и образованию на Харьковщине стала профессор ХНУВД Фото: ХОВА

Департамент науки и образования Харьковской ОВА возглавила Ольга Беспалова — профессор Харьковского национального университета внутренних дел.

Начальник ХОВА Олег Синегубов, в прошлом также сотрудник ХНУВД, представил нового руководителя в ходе совещания со структурными подразделениями 26 сентября.

До Беспаловой департамент науки и образования ХОВА возглавлял еще один бывший сотрудник ХНУВД Алексей Литвинов, которого назначили и.о. ректора Харьковского национального аэрокосмического университета им. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

Справка. С 2006 по 2014 годы Беспалова работала в научно-исследовательских лабораториях ХНУВД в должностях старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника и начальника. В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему «Административно-правовой механизм реализации правоохранительной функции государства».

В 2015 году Беспаловой было присвоено звание профессора кафедры административной деятельности органов внутренних дел.

С 2018 года — Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Основные направления научных исследований: административное право, административная деятельность, правоохранительная функция государства, правоохранительная деятельность, международная правоохранительная деятельность, взаимодействие правоохранительных органов с общественностью. Опубликовала более 180 научных работ.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
26.09.2023, 08:34
Житель Харькова исчез по пути на дачу: объявили розыск
Житель Харькова исчез по пути на дачу: объявили розыск
26.09.2023, 10:58
Авиация РФ била по приграничью Харьковщины и Купянскому району — Генштаб
Авиация РФ била по приграничью Харьковщины и Купянскому району — Генштаб
26.09.2023, 19:18
Главной по науке и образованию на Харьковщине стала профессор ХНУВД
Главной по науке и образованию на Харьковщине стала профессор ХНУВД
26.09.2023, 22:45
Терехов отреагировал на попытки россиян укрепиться на границе Харьковщины
Терехов отреагировал на попытки россиян укрепиться на границе Харьковщины
26.09.2023, 13:03
Высока вероятность обстрелов: Харьковщина готовится к зиме в усиленном режиме
Высока вероятность обстрелов: Харьковщина готовится к зиме в усиленном режиме
26.09.2023, 21:42

Новости по теме:

13:47
Школьница поехала в Харьков в торговый центр и пропала (фото, приметы)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Главной по науке и образованию на Харьковщине стала профессор ХНУВД»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 22:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент науки и образования Харьковской ОВА возглавила Ольга Беспалова — профессор Харьковского национального университета внутренних дел.".