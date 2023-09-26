Главной по науке и образованию на Харьковщине стала профессор ХНУВД
Департамент науки и образования Харьковской ОВА возглавила Ольга Беспалова — профессор Харьковского национального университета внутренних дел.
Начальник ХОВА Олег Синегубов, в прошлом также сотрудник ХНУВД, представил нового руководителя в ходе совещания со структурными подразделениями 26 сентября.
До Беспаловой департамент науки и образования ХОВА возглавлял еще один бывший сотрудник ХНУВД Алексей Литвинов, которого назначили и.о. ректора Харьковского национального аэрокосмического университета им. Жуковского «Харьковский авиационный институт».
Справка. С 2006 по 2014 годы Беспалова работала в научно-исследовательских лабораториях ХНУВД в должностях старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника и начальника. В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему «Административно-правовой механизм реализации правоохранительной функции государства».
В 2015 году Беспаловой было присвоено звание профессора кафедры административной деятельности органов внутренних дел.
С 2018 года — Заслуженный деятель науки и техники Украины.
Основные направления научных исследований: административное право, административная деятельность, правоохранительная функция государства, правоохранительная деятельность, международная правоохранительная деятельность, взаимодействие правоохранительных органов с общественностью. Опубликовала более 180 научных работ.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 22:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент науки и образования Харьковской ОВА возглавила Ольга Беспалова — профессор Харьковского национального университета внутренних дел.".