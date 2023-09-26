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Головною з науки та освіти на Харківщині стала професорка ХНУВС

Суспільство 22:45   26.09.2023
Олена Нагорна
Головною з науки та освіти на Харківщині стала професорка ХНУВС

Департамент науки та освіти Харківської ОВА очолила Ольга Безпалова – професорка Харківського національного університету внутрішніх справ.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов, у минулому також співробітник ХНУВС, представив нову керівницю під час наради зі структурними підрозділами 26 вересня.

До Безпалової департамент науки та освіти ХОВА очолював ще один колишній співробітник ХНУВС Олексій Литвинов, якого призначили в.о. ректора Харківського національного аерокосмічного університету ім. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.

Довідка. З 2006 по 2014 роки Безпалова працювала у науково-дослідних лабораторіях ХНУВС на посадах старшої наукової співробітниці, провідної наукової співробітниці та начальниці. У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави».

У 2015 році Безпаловій було присвоєно вчене звання професорки кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

З 2018 року – Заслужений діяч науки і техніки України.

Основні напрями наукових досліджень: адміністративне право, адміністративна діяльність, правоохоронна функція держави, правоохоронна діяльність, міжнародна правоохоронна діяльність, взаємодія правоохоронних органів з громадськістю. Опублікувала понад 180 наукових праць.

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 22:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент науки та освіти Харківської ОВА очолила Ольга Безпалова – професорка Харківського національного університету внутрішніх справ.".