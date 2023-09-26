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Машины Франкенштейна. РФ использует морское оружие для сухопутной войны (фото)

Общество 14:20   26.09.2023
Оксана Якушко
Машины Франкенштейна. РФ использует морское оружие для сухопутной войны (фото)

В интернете появились кадры необычного оружия, которое рф применяет на войне в Украине, сообщает BILD. Гибриды уже успели окрестить «машинами Франкенштейна».

Россияне устанавливают на платформу плавающего бронетранспортёра МТ-ЛБ реактивный морской бомбомёт РБУ-6000. Он предназначен для борьбы с подлодками с помощью глубинных бомб. Эти образцы вооружений разработали еще в СССР в 1960-е. Обычно РБУ-6000 ставят на борт кораблей, морское но из-за дефицита оружия и боеприпасов российские войска применяют морское вооружение и на суше.

На другом снимке на МТ-ЛБ установили корабельный комплекс «Огонь», на третьем — универсальное корабельное орудие 2М-3.

Военные обозреватели отмечают, что все эти комплексы и гибриды в любом случае будут крайне неточными, обладают меньшей дальностью стрельбы и их нужно долго перезаряжать.

Читайте также: В обход санкций. РФ производит ракет больше, чем до начала вторжения – NYT

 

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 14:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В интернете появились кадры необычного оружия, которое рф применяет на войне в Украине, сообщает BILD. Гибриды уже успели окрестить «машинами Франкенштейна».".