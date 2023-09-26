Машины Франкенштейна. РФ использует морское оружие для сухопутной войны (фото)

В интернете появились кадры необычного оружия, которое рф применяет на войне в Украине, сообщает BILD. Гибриды уже успели окрестить «машинами Франкенштейна».

Россияне устанавливают на платформу плавающего бронетранспортёра МТ-ЛБ реактивный морской бомбомёт РБУ-6000. Он предназначен для борьбы с подлодками с помощью глубинных бомб. Эти образцы вооружений разработали еще в СССР в 1960-е. Обычно РБУ-6000 ставят на борт кораблей, морское но из-за дефицита оружия и боеприпасов российские войска применяют морское вооружение и на суше.

На другом снимке на МТ-ЛБ установили корабельный комплекс «Огонь», на третьем — универсальное корабельное орудие 2М-3.

Военные обозреватели отмечают, что все эти комплексы и гибриды в любом случае будут крайне неточными, обладают меньшей дальностью стрельбы и их нужно долго перезаряжать.