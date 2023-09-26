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Машини Франкенштейна. РФ використовує морську зброю для війни на суші (фото)

Суспільство 14:20   26.09.2023
Оксана Якушко
Машини Франкенштейна. РФ використовує морську зброю для війни на суші (фото)

В інтернеті з’явилися кадри незвичайної зброї, яку рф застосовує на війні в Україні, повідомляє BILD. Гібриди вже встигли назвати «машинами Франкенштейна».

Росіяни встановлюють на платформу плаваючого бронетранспортера МТ-ЛБ реактивний морський бомбомет РБУ-6000. Він призначений для боротьби з підводними човнами за допомогою глибинних бомб.

Ці зразки озброєнь розробили ще СРСР у 1960-ті. Зазвичай РБУ-6000 ставлять на борт кораблів, але через дефіцит зброї та боєприпасів російські війська застосовують морське озброєння і на суші.

На іншому знімку на МТ-ЛБ встановили корабельний комплекс «Вогонь», на третьому – універсальна корабельна зброя 2М-3.

Військові оглядачі відзначають, що всі ці комплекси та гібриди в будь-якому випадку будуть вкрай неточними, мають меншу дальність стрілянини та їх потрібно довго перезаряджати.

Читайте також: В обхід санкцій. РФ виробляє ракет більше, ніж до початку вторгнення – NYT 

 

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 14:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В інтернеті з’явилися кадри незвичайної зброї, яку рф застосовує на війні в Україні, повідомляє BILD. Гібриди вже встигли назвати «машинами Франкенштейна».".