Машини Франкенштейна. РФ використовує морську зброю для війни на суші (фото)

В інтернеті з’явилися кадри незвичайної зброї, яку рф застосовує на війні в Україні, повідомляє BILD. Гібриди вже встигли назвати «машинами Франкенштейна».

Росіяни встановлюють на платформу плаваючого бронетранспортера МТ-ЛБ реактивний морський бомбомет РБУ-6000. Він призначений для боротьби з підводними човнами за допомогою глибинних бомб.

Ці зразки озброєнь розробили ще СРСР у 1960-ті. Зазвичай РБУ-6000 ставлять на борт кораблів, але через дефіцит зброї та боєприпасів російські війська застосовують морське озброєння і на суші.

На іншому знімку на МТ-ЛБ встановили корабельний комплекс «Вогонь», на третьому – універсальна корабельна зброя 2М-3.

Військові оглядачі відзначають, що всі ці комплекси та гібриди в будь-якому випадку будуть вкрай неточними, мають меншу дальність стрілянини та їх потрібно довго перезаряджати.